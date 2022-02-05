Китаец перечислил самые вкусные блюда русской кухни

Студент из Китая рассказал, какие блюда русской кухни должны попробовать все иностранцы во время поездки в Россию. Свой большой материал он опубликовал на платформе WeChat.

По словам автора, русская кухня впитала в себя влияние многих культур, сформировав в итоге уникальную систему питания. При посещении России в холодное время года прежде всего нужно попробовать щи. Несмотря на большое количество овощей этот горячий суп позволит быстро согреться и набраться сил. Кроме того, стоит обратить свое внимание на уху. Русские хозяйки годами добивались уникального вкуса рыбного супа и теперь рецепты передаются из поколения в поколение. Самая вкусная уха получается из судака, карпа, сиги и белуги.

Летом лучше всего попробовать окрошку. Это самое незаменимое блюдо для жаркого времени года. Автор сравнил его с гаспачо, залитым простоквашей или квасом — русским традиционным газированным напитком.

Очень часто россияне готовят каши из различных сортов зерна. Есть блюда из проса, гречихи, пшеницы, ячменя, перловки. Для усиления вкуса туда добавляют различные приправы, что придает блюду ни с чем несравнимый вкус.

Русский хлеб уже давно у всех прочно ассоциируется с Россией. Поэтому его нужно попробовать обязательно. «С давних лет русские встречали гостей хлебом и солью, поэтому хлеб является символом русского гостеприимства», — привел цитату автора «Царьград».

Отдельно китаец отметил традиционную выпечку пирогов с различными начинками, а также булочек и сырников.

Кроме того, в России есть давняя культура чаепития. Если во время поездки удастся попробовать приготовленный в самоваре чай — то это большая удача. Главное помнить, что русские пьют чай медленно. Вместо сахара чаще всего в русской кухне используют мед, который по праву можно назвать лучшим в мире.