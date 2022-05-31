Блюда из насекомых появятся в школьных столовых Великобритании

Ученикам младших классов из Великобритании начнут подавать мучных червяков и сверчков в школьных столовых. Готовить такие блюда планируют в рамках проекта по готовности детей есть «альтернативный белок». Об этом сообщило РИА ФАН.

Пока подобное нововведение организуют в четырех начальных школах Уэльса. Детям предложат на выбор блюда из сверчков, тутовых шелкопрядов, кузнечиков, саранчи и мучных червей. Таким образом власти страны пытаются приучить детей к употреблению альтернативного белка. По мнению ученых, производство обычного мяса сильно вредит экологии.