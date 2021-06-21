Близнецы родились у ямайского бегуна Усейна Болта

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усейн Болт рассказал на своей странице в Instagram, что у него родились близнецы. Об этом сообщила «Газета.ru».

Спортсмен поделился совместным снимком со своей подругой Каси Беннетт, дочерью Олимпией и новорожденными близнецами. Одного назвали Сент-Лео, другого — Тандер. Дату рождения сыновей Болт не уточнил. На минувшей неделе спикер конгресса США Нэнси Пелоси стала объектом критики со стороны телеканала Fox News. Журналистам не понравилась ее реакция на вопрос о недоношенных детях. Им показалось, что Пелоси попыталась уйти от ответа.