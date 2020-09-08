Близкие журналиста Хашукджи сочли вынесенный его убийцам приговор справедливым

Семья убитого в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашукджи прокомментировала вынесенный его убийцам приговор. Вердикт суда близкие погибшего назвали справедливым.

Позицию родственников Хашукджи озвучил адвокат семьи Мутасима Хашукджи, которого процитировала газета Asharq al-Awsat.

Приговор близкие журналиста сочли «справедливым решением». Вынесенный судом вердикт они назвали «устрашающим фактором для каждого преступника, кем бы он ни был».

Пятерым фигурантам по делу об убийстве Хашукджи заменили смертные приговоры 20 годами лишения свободы. Еще один получил 10 лет тюрьмы, двоим оставшимся присудили по семь лет заключения.

Анкара заявила, что вынесенный вердикт «не оправдал ожиданий Турции и международного сообщества».

Журналиста убили 2 октября 2018 года в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовские власти позже заявили, что с Хашукджи расправились в здании дипломатической миссии в ходе конфликта. Его тело до сих пор не нашли. Семья журналиста заявила, что простила его убийц.