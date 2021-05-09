Ближневосточный «квартет» призвал не усугублять ситуацию в Иерусалиме

Министерство иностранных дел РФ заявило, что «квартет» международных посредников по ближневосточному урегулированию (БВУ) обеспокоен возможным выселением палестинцев с востока Иерусалима. Речь идет о России, США, ООН и Евросоюзе.

На сайте МИД было опубликовано сообщение, в котором высказана глубокая озабоченность актами насилия в Восточном Иерусалиме.

«Спецпредставители с глубокой обеспокоенностью отметили возможное выселение палестинских семей из мест их исконного проживания — кварталов Шейх Джаррах и Сильван в Восточном Иерусалиме, а также выступили против любых односторонних шагов, которые лишь усугубят и без того напряженную ситуацию», — говорится в заявлении.

«Квартет» призвал правительство Израиля не допустить обострения ситуации. Консультации представителей БВУ прошли 8 мая после столкновений на Храмовой горе между палестинцами и сотрудниками израильских служб безопасности. Ответственность за них несут обе стороны.

Предыдущей ночью стало известно о 205 пострадавших во время стычек силовиков и палестинцев около мечети Аль-Акса. Были ранены 17 полицейских.

Волнения начались в двух районах Восточного Иерусалима — возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. По решению суда оттуда должны выселить 28 арабских семей.