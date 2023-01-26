Мир 26 января 2023, 20:29 Ближайшие несколько месяцев могут оказаться решающими для боевых действий на Украине — Пентагон Пентагон: предстоящие месяцы могут стать решающими для конфликта на Украине Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Предстоящие несколько месяцев могут оказаться решающими для разрешения конфликта на Украине. Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, ее процитировал ТАСС.

«То, что произойдет в предстоящие месяцы, может оказаться решающим. И мы концентрируем внимание на предоставлении Украине военных средств, которые ей необходимы для защиты своего народа и территории», — отметила Уолландер.

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Она заявила, что Россия поняла серьезный настрой США и союзников в отношении помощи Украине в долгосрочной перспективе. Также помощник министра заверила, что у американских властей нет достоверных свидетельств, что предоставляемое Украине вооружение уходит за пределы страны.

Едва получив обещание о поставке на Украину танков, президент Владимир Зеленский выступил с новым требованием — на этот раз Украине потребовались истребители четвертого поколения. Американский производитель самолетов F-16 выразил готовность нарастить производство, чтобы любая желающая страна могла купить у них истребители для поставок на Украину.