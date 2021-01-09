Предстоящие несколько недель станут в Германии самыми сложными за все время пандемии коронавируса. При этом есть надежда, что распространение вируса получится взять под контроль, заявила канцлер страны Ангела Меркель.

По словам канцлера, Германию ожидает самое тяжелое время в ближайшие недели. Более того, медицинские сотрудники во многих больницах трудятся на грани перегрузки.

«А как повлияют на уровень заражаемости рождественские и новогодние праздники, сказать пока невозможно. И то, что мы слышим о мутациях вируса, также не уменьшает беспокойства — напротив, увеличивает его», — отметила Меркель. Запись ее выступления опубликована на сайте правительства ФРГ.

Канцлер назвала главной задачей уменьшение количества инфицированных до уровня лета-осени 2020 года. Это позволит врачам следить за отдельными случаями заражения и предотвращать распространение коронавируса на раннем сроке.

«Осторожность и забота о близких в эти трудные январские недели окупятся. И тем скорее смогут стать реальностью наши мечты и планы на этот новый год», — подчеркнула Меркель.

Она призвала всех жителей страны продолжать соблюдать ограничительные правила и как можно меньше контактировать с другими людьми.