Ближайшие недели будут самыми сложными с начала пандемии — Меркель
По словам канцлера, Германию ожидает самое тяжелое время в ближайшие недели. Более того, медицинские сотрудники во многих больницах трудятся на грани перегрузки.
«А как повлияют на уровень заражаемости рождественские и новогодние праздники, сказать пока невозможно. И то, что мы слышим о мутациях вируса, также не уменьшает беспокойства — напротив, увеличивает его», — отметила Меркель. Запись ее выступления опубликована на сайте правительства ФРГ.
Канцлер назвала главной задачей уменьшение количества инфицированных до уровня лета-осени 2020 года. Это позволит врачам следить за отдельными случаями заражения и предотвращать распространение коронавируса на раннем сроке.
«Осторожность и забота о близких в эти трудные январские недели окупятся. И тем скорее смогут стать реальностью наши мечты и планы на этот новый год», — подчеркнула Меркель.
Она призвала всех жителей страны продолжать соблюдать ограничительные правила и как можно меньше контактировать с другими людьми.