Эксклюзив 11 ноября 2022, 16:06 «Блицкрига не получилось». Противоречия между США и ЕС по поводу антироссийских санкций усилились Доктор наук Рогулев: Европа не рассчитывала на длительный украинский конфликт РИА «Новости»

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Страны Евросоюза изначально не рассчитывали на большую длительность украинского конфликта. Теперь они столкнулись с экономическими проблемами, пока США вынуждают следовать за антироссийским курсом, заявил «360» доктор исторических наук Юрий Рогулев.

Противоречие в вопросе ввода антироссийских санкций между США и Европой появилось уже изначально. Не все государства с легким сердцем и безальтернативной договоренностью соглашались с введением ограничений.

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«Ситуация становится более сложной в экономических отношениях, что вызывает усиление противоречий. Ситуация в экономике Европы не улучшается, это фактор долговременный, основания для беспокойства у них есть», — сказал Рогулев.

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Историк отметил, что изначально США уговорили Евросоюз присоединиться к санкциям ради быстрого разгрома экономики России. Американская администрация рассчитывала, что у РФ пропадает желание продолжать спецоперацию.

«Хотели убить двух зайцев — разгромить нашу экономику и завершить спецоперацию. Но мы видим, что блицкрига у них не получилось. Российская экономика устояла. Сейчас идет вопрос о действиях на истощение. Оказалось, что ресурсов у российской экономики гораздо больше», — продолжил он.

Рогулев отметил, что энергетическая сфера России независима, как и продовольственная. Также хороший потенциал есть в промышленной базе.

«У Европы возможности не безграничны. Там не рассчитывали на длительный конфликт на истощение», — заключил доктор наук.

Ранее издание Politico сообщило, что администрация президента США серьезно обеспокоилась возможным отказом Европы от поддержки антироссийских санкций.