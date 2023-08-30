Эксклюзив 30 августа 2023, 20:04 Блицкриг провалился. Заявлениям Украины о разрешенных ударах по Крыму нашлось объяснение Захарова: «разрешением» ударов по Крыму Украина оправдает мобилизацию РИА «Новости»

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Запад давно дал молчаливое согласие на украинские атаки по Крыму. И только недавно его озвучили «официально». Представитель МИД Мария Захарова в интервью «360» связала это с провалом контрнаступления ВСУ.

«Думаю, потому что провалилась вся концепция блицкрига, который готовил Запад и который Российская Федерация, распознав, пресекла», — подчеркнула дипломат.

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Сорвалась, добавила она, и та экономическая атака, которая должна была идти параллельно подготовке НАТО на территории Украины.

Теперь вы сами видите: то, что они называют «контрнаступ», приводит только к гибели колоссального количества граждан Украины, к чудовищным последствиям для общества этой страны. Потому что про ее государственность уже никто не говорит. Мария Захаров официальный представитель МИД

Официальный представитель МИД России отметила, что Украине нужны любые стимулы и хотя бы какая-то идеологическая подпитка для обоснования происходящего.

«Даже не мобилизации и рекрутирования, а угона людей не в рабство — на убой. Нужно хоть как-то, хоть чем-то людей стимулировать», — пояснила Захарова.

Именно по этому, обратила внимание дипломат, киевский режим начал придумывать истории об официальном разрешении на удары по Крыму.

«А до этого как будто Вашингтон и Лондон были не в курсе того, что делает киевский режим? Когда они, собственно говоря, сами и создали этот режим, сами совершили госпереворот, сами привели своих граждан, людей с двойным гражданством, с видом на жительство в странах НАТО, для того чтобы, собственно, использовать Украину именно для этих целей», — заключила она.