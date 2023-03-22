Мир 22 марта 2023, 03:57 Блинкену посоветовали поучиться дипломатии у Лаврова после слов о Зеленском Пользователи Twitter посоветовали Блинкену брать пример с Лаврова из-за слов об Украине РИА «Новости»

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Пользователи Twitter раскритиковали слова госсекретаря США Энтони Блинкена, в которых он посоветовал Китаю обсуждать свой план прекращения конфликта на Украине с киевскими, а не российскими властями. Читатели тоже дали советы Блинкину. Они порекомендовали ему брать пример с министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По их мнению, именно глава российского МИД может дать дельный совет госсекретарю.

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«Вам следует позвонить Лаврову и попросить совета, как быть дипломатом», — посоветовал один из читателей.

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Другой пользователь указал Блинкену на неуместность подобных высказываний.

«Как высокомерно. Кто ты, черт возьми, такой, чтобы указывать, кто что может делать? Лучшее, что могут сделать США, это собрать свои вещички, уйти из Европы и ликвидировать НАТО», — возмутился он.

Ранее президент России Владимир Путин после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что китайский мирный план может стать основой для урегулирования конфликта, но только тогда, когда к этому будут готовы Запад и сама Украина.