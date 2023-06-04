Мир 04 июня 2023, 05:23 Блинкена высмеяли после его слов о Путине Экс-разведчик ВС США Риттер назвал бессмысленными попытки Блинкена понять Путина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Попытки госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена понять планы президента России Владимира Путина бессмысленны и беспочвенны. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-разведчик ВС США Скотт Риттер

Американский военный прокомментировал выступление госсекретаря в Хельсинки, где тот попытался интерпретировать замыслы российского лидера. Блинкен заявил, что Путин «убежден», что Россия продержится дольше Украины и всех ее союзников. Также чиновник США отметил убежденность главы РФ, что деже если он проиграет в малом, то выиграет в большом. Блинкен считает, что цель США — помешать этим планам.

Реклама

«Я всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как госсекретарь Блинкен, говорят: „Путин верит…“, „Путин думает…“. Правда, Тони? Ты уверен? Путин позвонил тебе на мобильный и сказал: Эй, Тони, я верю в это и думаю так-то?», — с иронией прокомментировал слова Блинкена бывший военный.

Риттер заявил, что регулярно следит за тем, что пишет и говорит российский президент, и ничего из этого не совпадает с тем, что вещает Блинкен.