04 июня 2023, 05:23
Блинкена высмеяли после его слов о Путине
Экс-разведчик ВС США Риттер назвал бессмысленными попытки Блинкена понять Путина
Попытки госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена понять планы президента России Владимира Путина бессмысленны и беспочвенны. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-разведчик ВС США Скотт Риттер
Американский военный прокомментировал выступление госсекретаря в Хельсинки, где тот попытался интерпретировать замыслы российского лидера. Блинкен заявил, что Путин «убежден», что Россия продержится дольше Украины и всех ее союзников. Также чиновник США отметил убежденность главы РФ, что деже если он проиграет в малом, то выиграет в большом. Блинкен считает, что цель США — помешать этим планам.
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«Я всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как госсекретарь Блинкен, говорят: „Путин верит…“, „Путин думает…“. Правда, Тони? Ты уверен? Путин позвонил тебе на мобильный и сказал: Эй, Тони, я верю в это и думаю так-то?», — с иронией прокомментировал слова Блинкена бывший военный.
Риттер заявил, что регулярно следит за тем, что пишет и говорит российский президент, и ничего из этого не совпадает с тем, что вещает Блинкен.
США
Владимир Путин
Украина
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