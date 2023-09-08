Мир 08 сентября 2023, 03:10 Блинкена упрекнули в незнании ситуации, так как он не был в зоне СВО Офицер Риттер: Блинкен не может говорить об успехах ВСУ, не побывав в зоне СВО РИА «Новости»

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Госсекретаря США Энтони Блинкена упрекнули в том, что он судит об успехах ВСУ, не побывав на линии боевого соприкосновения. Если бы он поехал в зону боев, он бы погиб, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«И если бы Блинкен поехал на линию боев — я предлагал ему поехать в Работино, где, по его словам, достигнут успех, — он бы там погиб. <…> Ели бы он поехал в любое место в зону боев, он бы погиб, потому что именно это происходит с украинскими солдатами — они умирают», — заявил Риттер.

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Американский офицер отметил, что любое продвижение ВСУ — это движение в ловушку российских войск. Об этом свидетельствует количество потерь в украинской армии.

Ранее Блинкен в Киеве заявил, что ВСУ «продвинулись в контрнаступлении» и добились «определенных результатов», США наблюдают «заметный прогресс». Госсекретарь не уточнил, в чем заключается прогресс и продвижение.