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Госсекретарь США прибыл в Киев с необъявленным визитом

СМИ: Госсекретарь США Блинкен отправился на Украину для «демонстрации поддержки»

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев для обсуждения вопроса военной помощи. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что Блинкен приехал на Украину, чтобы якобы «продемонстрировать поддержку» со стороны США.

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По всей видимости, речь идет о сообщавшихся ранее планах США объявить о выделении двух миллиардов долларов военной помощи Украине и еще 18 странам.

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Это второй визит американского госсекретаря в столицу Украины с начала спецоперации России

Ранее председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что представители США всеми силами пытаются затянуть конфликт на Украине. Он поделился этим мнением во время встречи с президентом Академии исторических исследований Китая Гао Сяном.

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