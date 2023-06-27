Мир 27 июня 2023, 07:39 Блинкен запретил Госдепу комментировать события вокруг ЧВК «Вагнер» — СМИ Axios: госсекретарь США Блинкен запретил сотрудникам обсуждать ситуацию с ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен запретил сотрудникам внешнеполитического ведомства комментировать и обсуждать с кем-либо ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер», когда она разворачивалась. Он разослал срочную телеграмму вечером 23 июня, сообщил портал Axios, сославшись на источники.

На вопросы представителей иностранных правительств следовало отвечать размыто: США следят за этой ситуацией. В письме подчеркивалось, что за событиями наблюдают конкретно Блинкен и его ближайшее окружение в Госдепе.

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У получателей телеграммы возникли разные предположения по поводу причины беспокойства госсекретаря. Одни рассудили, что, уклоняясь от комментариев, американские дипломаты не смогут высказать ничего наводящего на мысль о причастности Соединенных Штатов к попытке мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Другие допустили, что Блинкен действительно желал дождаться полной картины происходящего.

Издание отметило: в любом случае рассылка этой телеграммы указывает на то, что ситуация серьезно встревожила Госдепартамент, для него и Белого дома была важно контролировать любые высказывания из США по этой теме.