Блинкен заявил о важности открытого диалога США и России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о важности открытого диалога между Вашингтоном и Москвой. По его словам, Штаты готовы принять ответные меры в случае «бездумных и агрессивных» действий со стороны российских властей, сообщил телеканал CNN.

Вместе с тем Блинкен заявил, что США надеются на «стабильные и предсказуемые» отношения с РФ, написала газета «Известия».

«Возможность поговорить лицом к лицу будет выгодна как в случае, если мы должны будем реагировать на продолжение Россией [подобной] активности», — отметил госсекретарь.

Также диалог необходим, если американцам нужно будет определиться с тем, как действовать, если наша страна выберет более предсказуемый и стабильный курс. Блинкен не ответил на вопрос о том, подтвердила ли российская сторона свое участие в саммите.