Мир 03 августа 2023, 09:05 Блинкен заявил о планах США вернуть к власти правительство Нигера Глава Госдепа Блинкен: США привержены возвращению власти правительству Нигера РИА «Новости»

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США намерены добиваться возвращения власти законному правительству Нигера, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. О намерениях Штатов он проинформировал президента этой страны Мохамеда Базума в телефонной беседе, сообщил ТАСС.

Согласно заявлению руководителя пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера, Блинкен продолжил контакты с президентом Базумом для обсуждения развития событий в Нигере.

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«США по-прежнему привержены восстановлению демократически избранного правительства [в этой страны]», — указал Миллер.

Отдельно он обратил внимание, что безопасность президента Базума и его семьи стоит превыше всего. Штаты, по его словам, намерены искать мирное решение, при котором Нигер остается сильным партнером с точки зрения безопасности и развития в регионе.

Бойцы гвардии президента Нигера в конце июля объявили об отстранении от власти Мохамеда Базума. Руководителем переходного правительства стал лидер повстанцев Абдурахман Чиани. Госпереворот в стране поддержали военные.