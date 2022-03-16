Блинкен заявил, что в Госдепартаменте опечалены смертью американского журналиста на Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сказал, что в Госдепартаменте опечалены гибелью оператора американского телеканала Fox News Пьера Закржевски. Он скончался на Украине.

«Мы опечалены известиями о том, что оператор Fox News Пьер Закржевски и украинская журналистка Александра Кувшинова были убиты, когда освещали войну России против Украины», — написал он в Twitter.

Представители телеканала Fox News 15 марта заявили, что Закржевски погиб в прошедший понедельник под Киевом. Также там погибла украинская журналистка Александра Кувшинова, корреспондент канала — британец Бенджамин Холл — получил ранения и находится в больнице. Об этом написал ТАСС.

На прошлой неделе на Украине погиб журналист и документалист Брент Рено. Ранее он сотрудничал с газетой The New York Times, но в свою последнюю командировку поехал по заданию издательского дома Time. Его машину обстреляли в городе Ирпень, под Киевом.