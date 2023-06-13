Мир 13 июня 2023, 08:59 Блинкен заявил, что США выясняют подробности задержания американца в Москве Госсекретарь Блинкен: США пытаются узнать подробности ареста американца Лика в Москве Flickr

Читать 360tv в

Американские власти пытаются получить подробную информацию об аресте в Москве своего гражданина Трэвиса Лика. Российская сторона обвинила его в сбыте наркотиков. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщило РИА «Новости».

«Мы ищем возможность узнать больше о задержании Лика, мы работаем не только над тем, чтобы быть с ним на связи и иметь консульский доступ, но также и с его семьей», — сказал он.

Реклама

Ранее Хамовнический суд Москвы арестовал бывшего американского десантника США Трэвиса Лика. Его заключили под стражу до 6 августа.

По данным следствия, он замешан в наркобизнесе и привлекал к сбыту запрещенных веществ молодых людей. Также он подсаживал на наркотики девушек, уточнил источник «360». Госдеп намерен добиться встречи арестованного с американским консулом. Дипломаты США в России должны оказать ему всю возможную помощь.