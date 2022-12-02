Важное 02 декабря 2022, 10:12 Блинкен заявил, что США поддерживают диалог с Россией во избежание третьей мировой войны Госсекретарь Блинкен заявил о контактах с Россией во избежание третьей мировой войны РИА «Новости»

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Соединенные Штаты поддерживают контакты с Россией во избежание возможного конфликта. Американская сторона не хочет развязывания третьей мировой войны. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу France 2.

«Мы поддерживаем контакты с Россией, потому что сохраняются серьезные моменты, которые необходимо обсуждать», — сказал он.

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В частности, госсекретарь напомнил об опасениях США по поводу возможного применения РФ ядерного оружия из-за конфликта на Украине. По его словам, Штаты в данный момент не видят движений в этом направлений со стороны России.

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«Для президента [США Джо] Байдена важно избежать расширения конфликта. Напротив, мы хотим его остановить, не расширить. Мы не хотим войны с Россией, особенно нам не нужна третья мировая война, это не то, чего мы добиваемся», — заключил Блинкен.

Ранее Джо Байден заявил о готовности вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, если тот сообщит о планах завершить спецоперацию на Украине.