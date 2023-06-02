02 июня 2023, 15:49
Блинкен заявил, что США не являются врагом России
Госсекретарь США Блинкен заявил, что его страна не является врагом россиян
Соединенные Штаты не воспринимают россиян как врагов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на выступлении в мэрии Хельсинки. Его речь транслировали на сайте Госдепартамента.
«Позвольте мне обратиться напрямую к российскому народу. США не являются вашим врагом», — произнес Блинкен.
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Он заявил, что США 30 лет поддерживают с Российской Федерацией «стабильные отношения сотрудничества», поскольку «безопасная и процветающая» Россия отвечает американским интересам.
На протяжении 30 лет мы поддерживаем с Москвой стабильные отношения сотрудничества, потому что считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», заявил госсекретарь США. Он добавил, что после холодной войны у Соединенных Штатов была надежда на то, что у России «есть светлое будущее», интегрированное с остальным миром.
Энтони Блинкен подчеркнул также, что США не стремятся свергнуть российское правительство, будущее россиян должно быть в руках их самих. Штаты вместе с союзниками работают с Украиной над достижением консенсуса вокруг главных элементов «справедливого и прочного мира» ради окончания конфликта.
Америка продолжит оказывать Украине военную помощь, пообещал Блинкен.
США
Россия
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