Мир 02 июня 2023, 15:49 Блинкен заявил, что США не являются врагом России Госсекретарь США Блинкен заявил, что его страна не является врагом россиян РИА «Новости»

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Соединенные Штаты не воспринимают россиян как врагов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на выступлении в мэрии Хельсинки. Его речь транслировали на сайте Госдепартамента.

«Позвольте мне обратиться напрямую к российскому народу. США не являются вашим врагом», — произнес Блинкен.

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Он заявил, что США 30 лет поддерживают с Российской Федерацией «стабильные отношения сотрудничества», поскольку «безопасная и процветающая» Россия отвечает американским интересам.

На протяжении 30 лет мы поддерживаем с Москвой стабильные отношения сотрудничества, потому что считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», заявил госсекретарь США. Он добавил, что после холодной войны у Соединенных Штатов была надежда на то, что у России «есть светлое будущее», интегрированное с остальным миром.

Энтони Блинкен подчеркнул также, что США не стремятся свергнуть российское правительство, будущее россиян должно быть в руках их самих. Штаты вместе с союзниками работают с Украиной над достижением консенсуса вокруг главных элементов «справедливого и прочного мира» ради окончания конфликта.

Америка продолжит оказывать Украине военную помощь, пообещал Блинкен.