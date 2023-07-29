Мир 29 июля 2023, 20:53 Блинкен заявил, что Шойгу ездил в Северную Корею за оружием Госсекретарь США Блинкен: глава Минобороны России Шойгу ездил в КНДР за оружием РИА «Новости»

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Целью поездки главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в КНДР могли стать переговоры о поставках России оружия. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции. Его слова привел ТАСС.

Блинкен сказал, что сомневается в развлекательных целях этого визита, и заявил, что Российская Федерация везде пытается получить поддержку по оружию.

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«Мы видим это в Северной Корее, как и в Иране, который предоставил России множество беспилотников», — сказал он.

Российская делегация приняла участие в праздновании 70-летия победы корейского народа в войне 1950–1953 годов. Шойгу в качестве почетного гостя присутствовал на военном параде. Кроме этого, в Пхеньяне прошли переговоры главы российского Министерства обороны с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ведомстве отметили, что этот визит станет важным этапом развития сотрудничества России и Северной Кореи.