Блинкен заявил, что «сейчас не время» для эскалации конфликта Армении и Азербайджана

Сейчас не время для эскалации в Закавказье. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии армяно-азербайджанских переговоров, после того как пообщался с лидерами двух стран Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Сообщение распространил Госдеп.

В сообщении сказано, что Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Украины и будущие переговоры Пашиняна, Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля. Эта встреча запланирована на 6 апреля в Брюсселе. ее инициатором выступил Мишель.

«Госсекретарь подчеркнул, что сейчас не время для дальнейшей эскалации в регионе», — говорится в сообщении.

Блинкен также выразил поддержку мирным переговорам двух стран. Отдельно он пообщался с Алиевым, которому также высказал поддержку в связи с будущими переговорами.

Запланированная на 6 апреля трехсторонняя встреча является второй в подобном формате. Ранее Пашинян, Алиев и Мишель встречались в бельгийской столице 14 декабря 2021 года. Ожидается, что на этот раз руководители Армении и Азербайджана обсудят возможности начала переговоров по заключению мирного договора.

Ранее сообщалось, что на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) введено военное положение. Регион находится в зоне конфликтов интересов Армении и Азербайджана. Разногласия стран относительно спорной территории имеют большую историю и продолжаются в течение нескольких столетий.