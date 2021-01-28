Блинкен заявил, что отношения США и Китая становятся более враждебными

Все более напряженными становятся отношения между США и Китаем. Однако о разрыве сотрудничества речи не идет.

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что американо-китайские отношения считаются самыми важными для страны и формируют будущее, в котором будут жить американцы. Об этом сообщила Газета.ru.

«Все чаще в отношениях возникают некоторые враждебные аспекты, в них есть и конкурентные аспекты, а также все еще остаются аспекты сотрудничества. И аспекты сотрудничества находятся в сферах, представляющих наш взаимный интерес, где мы пытаемся работать вместе», — сказал Блинкен.

В сферу общих интересов двух стран, по мнению госсекретаря США, входит ситуация вокруг климата. Он считает, что Китай и США, да и весь мир, заинтересованы в борьбе с глобальным потеплением. Блинкен надеется, что Вашингтон и Пекин продолжат совместную работу в этом вопросе.

Выступая на слушаниях в Сенате Конгресса на прошлой неделе, Блинкен заявил, что США будут действовать при администрации президента Джо Байдена в отношении Китая «с позиции силы», опираясь на союзников и наращивая свои вооруженные силы.