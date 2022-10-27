Блинкен заявил, что отказ от российских энергоносителей не может пройти безболезненно | 360°

Мир 27 октября 2022, 05:43 Блинкен заявил, что отказ от российских энергоносителей не может пройти безболезненно Госсекретарь США: отказ от российских энергоносителей не может пройти безболезненно РИА "Новости"

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Отказ от российских энергоносителей не может пройти безболезненно для стран Европы. Такое мнение в интервью агентству Bloomberg высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как отметил госсекретарь, за прошедшие девять месяцев Европа сделала для отказа от российских энергоносителей больше, чем за предыдущие годы. Особенно это касается ведущих государств.

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«Но как и любой переход, особенно переход от того, что устоялось на протяжении многих лет, это вызывает сложности, связано с трудностями, не проходит безболезненно, и европейцы понимают это», — подчеркнул Блинкен.

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Он добавил, что американские власти делают все возможное, чтобы помочь странам Европы. В первую очередь, речь идет о предстоящей и следующей зиме.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что стране удалось избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. По его словам, Германия хорошо подготовлена к зиме. Страна стремится сократить потребление газа на 20%. Каждый сэкономленный киловатт-час, как считает Шольц, повышает энергобезопасность Германии.