Мир 11 апреля 2023, 01:23 Блинкен заявил, что надеется убедить Вьетнам сократить закупки российского оружия Блинкен: Госдеп вел беседы с Вьетнамом по отказу от закупок российского вооружения Pixabay

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассчитывает на сокращение Вьетнамом и другими странами закупок российского оружия. В ходе спецбрифинга Блинкен и его помощник по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк сообщили, что Вашингтон вел соответствующие переговоры с этими странами, написал ТАСС.

«Мы проводили разговоры и вели диалог с нашими вьетнамскими партнерами по всему миру. <…>. [Подход] будет соответствовать законодательству США, <…>, чтобы такие партнеры, как Вьетнам, диверсифицировали свои оборонные закупки, отходя от России», — заявил Блинкен.

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Критенбринк добавил, что США четко донесли свою позицию до союзников. И теперь оставили самому Вьетнаму возможность прокомментировать и изложить свои взгляды и позицию. Американский дипломат назвал Вьетнам «одним из самых важных партнеров США» в регионе. Он добавил, что странам удается поддерживать «крепкое партнерство» в разных сферах.

«Я очень оптимистично настроен по поводу нашего будущего. Я уверен, что поездка госсекретаря еще больше усилит, укрепит и углубит наше партнерство», — заключил Критенбринк.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на следующей неделе отправится с визитом во Вьетнам перед встречей глав МИД G7. Предположительно, Блинкен приедет в Ханой 15 апреля.