Блинкен захотел поговорить с Лавровым

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие дни планирует обсудить в главой МИД России Сергеем Лавровым актуальные вопросы. Основные среди них — освобождение задержанных в РФ американцев и сделка по поставке зерна с Украины. Об этом сообщил ТАСС.

Блинкен отметил, что это первый диалог с российским министром иностранных дел с начала спецоперации на Украине. Госсекретарь планирует обсудить освобождение американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, арестованных на территории РФ.

«Мы несколько недель назад представили субстантивное предложение относительно их освобождения. Наши правительства неоднократно связывались напрямую относительно данного предложения. В этом разговоре я лично продолжу обсуждение этого вопроса, надеюсь, это приблизит нас к решению», — подчеркнул Блинкен.

Также планируется затронуть вопрос предварительной сделки, которую заключили Украина, Россия, Турция и ООН на прошлой неделе. Госсекретарь отметил, что есть разница между «сделкой на бумаге и ее практическим осуществлением».