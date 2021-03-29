Блинкен высказался за политическое урегулирование сирийского кризиса

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обозначил, что единственный способ преодоления кризиса в Сирии заключается в политическом урегулировании. Об этом сообщил ТАСС.

«Хотя сегодняшнее заседание посвящено гуманитарной ситуации в Сирии, важно отметить, что единственное долгосрочное решение, которое позволит прекратить эти страдания, — это политическое урегулирование и прекращение конфликта», — приводит слова дипломата RT.

Он добавил, что Вашингтон вместе с партнерами и союзниками продолжают поддерживать усилия спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена на данном направлении.