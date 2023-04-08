08 апреля 2023, 07:35
Блинкен высказался против прекращения огня на Украине
Госсекретарь США Блинкен исключил возможность переговоров о прекращении огня на Украине
Власти Соединенных Штатов не видят возможности для начала переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Funke.
Он отметил, что идея о прекращении конфликта «может показаться заманчивой» и он сам это понимает.
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."Но если это равносильно фактическому узакониванию захвата Россией значительной территории Украины, это не будет справедливым и прочным миром», — добавил Блинкен.
Кроме того, он заявил, что Россия якобы может использовать перемирие для того, чтобы перегруппировать свои войска и совершить наступательные действия позже.
В том же интервью Энтони Блинкен анонсировал контрнаступление Украины в ближайшие недели и подчеркнул, что Соединенные Штаты поддержат действия украинской армии. Он добавил также, что Украина должна самостоятельно принять решение о том, стоит ли пытаться вернуть Крым, опираясь на мнение своих жителей.
США
Переговоры
Украина
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