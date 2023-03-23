Мир 23 марта 2023, 23:29 Блинкен увидел возможность возврата территорий Украине невоенным путем Госсекретарь США Блинкен: Украина может попытаться вернуть часть территорий не на поле боя freepik

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Украина может попытаться вернуть часть территорий невоенным путем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в комитете по ассигнованиям в палате представителей конгресса. Его слова привел ТАСС.

«Я думаю, что будут территории на Украине, за которые Украина настроена воевать, а могут быть территории, которые они могут решить вернуть другим путем», — так Блинкен ответил на вопрос, будут ли Соединенные Штаты поддерживать возвращение Киевом всех утраченных территорий.

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Госсекретарь отметил, что Украина должна сама решать, каким будет ее будущее. Для США важен принцип территориальной целостности, а Киев сам должен определять способы достижения этой целостности, подчеркнул Блинкен.

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Пекин ранее обвинил Вашингтон в двойных стандартах. Америка охотно говорит о суверенитете Украины, в то же время забывая про целостность Китая по тайваньскому вопросу. США призывают Китай не поставлять оружие России, при этом сами продолжают вооружать Тайвань.