Мир 08 января 2024, 07:25 Блинкен указал на угрозу расширения палестино-израильского конфликта Abed Rahim Khatib/dpa/globallookpress

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Конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС может расшириться. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, трансляцию провела пресс-служба госдепартамента.

«Это конфликт, который может легко дать метастазы, вызвав <...> еще большие страдания», — отметил он.

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По его словам, американское правительство делает все возможное, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не расширялся. Госсекретарь напомнил, что с 7 октября он уже четыре раза посетил регион для обсуждения ситуации.

Блинкен в беседе с Абдеррахманом Аль Тани также напомнил о нападении хуситов на корабли в Красном море. Он добавил, что из-за вооруженных группировок пришлось перенаправить или отменить почти 20% морских перевозок.

«Эти атаки напрямую затронули граждан, грузы, коммерческие интересы более 40 стран», — указал госсекретарь.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что ближневосточный конфликт имеет шансы перерасти в глобальное столкновение арабских стран с Израилем. Он подчеркнул, что ситуация может ухудшиться из-за действий США.