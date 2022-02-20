Блинкен: США не признают независимость Донбасса ради предотвращения войны

США и их союзники могут ответить на ситуацию, которая сложилась вокруг Украины сегодня. С таким заявлением в эфире телеканала CBS выступил глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что США уже договорились об этом с другими странами Запада.

«Сценарий, в котором Россия оставляет ситуацию на низком или среднем уровне кипения неприемлем. Ответ будет и на это», — заявил Блинкен.

Глава Госдепа подчеркнул, что ради предотвращения войны США не пойдут на признание независимости республик Донбасса или продолжат считать незаконным вхождение Крыма в состав России. Блинкен подчеркнул, что этот вопрос даже не обсуждался.

Крым вошел в состав России по итогам референдума жителей полуострова, который прошел в марте 2015 года, где большинство участников поддержали предложение. Украина считает Крым своей оккупированной территорией.

Конфликт между властями Украины и объявившими о своей независимости от Киева Донецкой и Луганской народными республиками продолжается с 2014 года. Урегулированием ситуации занимается трехсторонняя контактная группа. В 2020 году участники договорились о режиме прекращения ведения огня и отводе тяжелых видов вооружения от линии соприкосновения. Но перестрелки продолжились.

Ситуация обострилась на этой неделе. Украинские войска провели массированный обстрел населенных пунктов ДНР и ЛНР. Народная милиция открыла встречный огонь по позициям противника. В пятницу, 18 февраля, власти донбасских республик объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых жителей в Россию из-за угрозы наступления ВСУ.

Россия предупреждала страны Запада, поставляющие оружию на Украину под предлогом скорого «вторжения», что Киев может пойти на силовое решение республик Донбасса.