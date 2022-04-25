Блинкен сообщил о возобновлении работы посольства США в Киеве в течение двух недель

Американское посольство в Киеве вновь начнет работать в течение пары недель. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Начиная со следующей недели наши дипломаты начнут возвращаться, чтобы оценить, как мы можем возобновить работу посольства в Киеве. Думаю, что это займет пару недель», — сказал он во время пресс-конференции в Польше по итогам визита на Украину. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал NBC.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Минобороны Ллойд Остин посетили Киев 24 апреля. Их приезд держался в секрете. По данным СМИ, они прилетели на грузовых самолетах ВВС США и встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Представители США пообещали Украине финансовую помощь более чем на 700 миллионов долларов.

Тем временем Россия направила США ноту с требованием перестать поставлять оружие Украине. Об этом сообщил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.