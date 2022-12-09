Мир 09 декабря 2022, 07:28 Блинкен сообщил о готовности США к контактам с Россией в ряде сфер Госсекретарь Блинкен сообщил о готовности США к контактам с Россией в ряде сфер Викимедиа

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Администрация США настроена на поддержание контактов с Россией в тех сферах, где имеется возможность прогресса, при наличии заинтересованности американской стороны. Такое заявление сделал госсекретарь Соедиенных Штатов Энтони Блинкен в интервью телеканала CBS. Расшифровку опубликовала пресс-служба Госдепа.

Энтони Блинкену задали вопрос о том, говорит ли обмен американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута о возможности развития двусторонних отношениях.

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«Мы постоянно демонстрировали, что, несмотря на наличие, мягко говоря, проблем в наших более широких отношениях, несмотря на военную агрессию России против Украины, мы можем работать по конкретным вопросам, определенным интересам, чтобы понять, можем ли мы добиться прогресса, — сказал госсекретарь.

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По его словам, Штаты все время пытались вернуться американцев, задержанных в России. Американская и российская стороны продолжают поддерживать контакты по определенным темам, например, по контролю над вооружениями. Он подчеркнул, что США продолжат двигаться в таком же направлении для защиты собственных национальных интересов.

Блинке добавил при этом, что обмен Грайнер и Бута не говорит о каких-то дополнительных двусторонних договоренностей. Целью было именно возвращение баскетболистки на родину. Он подчеркнул, что возвращения Бута в Россию было трудным решением для Штатов.