Американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом выразил обеспокоенность в связи реализацией проекта «Северный поток — 2».

«Госсекретарь подтвердил обеспокоенности США касательно газопровода «Северный поток — 2», — говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США.

Стороны также обсудили координацию дальнейших шагов по реагированию на события в Белоруссии, и оказание помощи в секторе Газе.

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин назвал «ударом под дых» отказ США вводить санкции против оператора газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG. США под угрозой санкций вынудили покинуть проект иностранных трубоукладчиков. Также под ограничениями оказались российские компании. Однако против Nord Stream 2 AG санкции решили не вводить, чтобы не портить отношения с Германией.

Великобритания рассмотрит санкции против «Северного потока — 2» из-за экстренной посадки борта Ryanair в Минске. Глава британского МИД Доминик Рааб отметил, что вопрос о новых ограничениях по газопроводу Великобритания обсудит с партнерами, прежде чем принимать окончательное решение.