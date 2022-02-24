Блинкен: Россия начнет «вторжение» на Украину до утра четверга

Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что до утра четверга российские войска начнут вторжение на Украину. Об этом он заявил во время интервью на телеканале NBC.

Блинкена спросили, есть ли у него основания полагать, что российские войска начнут «что-то похожее на полномасштабное вторжение» на Украину еще до конца ночи.

«Да, есть. К сожалению, Россия привела свои войска в крайнюю степень готовности по всей границе с Украиной — с севера, с востока и с юга», — отметил он.

Несмотря на свою уверенность во «вторжении», Блинкен заявил, что считает по-прежнему реальной возможность избежать крупного вооруженного конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова не состоится. В Госдепартаменте отметили, что не видят в этом смысла в текущих условиях. Чтобы вести дипломатический диалог, России необходимо показать серьезность своих намерений.