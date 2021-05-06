Блинкен не ответил на вопрос СМИ об отключении России от SWIFT

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал обсуждать с журналистами вероятное отключение России от SWIFT. Представитель Госдепа ушел от заданного вопроса на этот счет.

Блинкен дал интервью украинскому телеканалу ICTV. Оно опубликовано на YouTube. Госсекретарь осветил многие темы, обойдя SWIFT.

В частности он заметил, что решение о будущем формате отношений Москвы и Вашингтона — за президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы предпочли бы более стабильные, предсказуемые отношения с Россией», — сказал Блинкен.

В российском МИД сценарий отключения страны от SWIFT рассматривают как гипотетический. Несмотря на это министерство уже начало прорабатывать минимизацию рисков. Альтернативой межбанковской системе может стать Система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ. Сейчас идет обсуждение нескольких вариантов ее взаимодействия с зарубежными аналогами — европейской SEPA, китайскими CUP и CIPS, иранской SEPAM.