Блинкен рассказал Кулебе, как поговорил по телефону с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Блинкен рассказал своему украинскому коллеге о беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила пресс-служба Госдепа.

«Госсекретарь <…> представил отчет о своем телефонном разговоре с министром иностранных дел России Лавровым и подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», — заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

Накануне Энтони Блинкен рассказал, что во время разговора с Сергеем Лавровым «надавил на Кремль с тем, чтобы он принял предметное предложение» по вероятному обмену заключенными. Также госсекретарь пригрозил введением новых санкций против России, если в ее состав войдут украинские регионы. Госсекретарь охарактеризовал беседу как «откровенную и прямолинейную».