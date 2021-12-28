Блинкен рассказал, как будет строиться диалог с Россией

Диалог с Россией должен основываться на принципах «дипломатии и сдерживания». К такому выводу пришли в ходе телефонного разговора министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Польши.

Телефонный разговор Рау и Блинкена состоялся во вторник, 28 декабря. Инициатором стала американская сторона. Во время разговора они обсудили текущую ситуацию безопасности в Европе и эскалацию действий России в отношении Украины. Кроме того, разговор шел про поддержку Белоруссией гибридного нападения на границе с Польшей.

«Госсекретарь Блинкен повторил слова президента Байдена о решительной реакции США и союзников в случае российской агрессии на Украину», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что министры пришли к согласию о том, на каких принципах должен основываться диалог с Россией.

«Диалог с российской стороной должен основываться на двух эквивалентных столпах: дипломатии и сдерживании, основываться на принципе взаимности, учитывать наши опасения относительно действий России, а также проходить в тесной и полной координации между союзниками», — отметили в польском МИД.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что результативность встречи совета Россия — НАТО будет зависеть от того, станут ли все члены альянса и РФ разговаривать на равных условиях. Он отметил, что многое определится и за счет того, как будет сформирована повестка дня на переговорах.