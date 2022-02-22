Блинкен рассказал, где будут ночевать американские дипломаты на Украине

Сотрудники американской дипмиссии на Украине будут проводить ночь в Польше, а днем возвращаться на Украину для оказания консульских услуг. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Сегодня Госдепартамент вновь принимает меры для обеспечения безопасности американских граждан, в том числе своих сотрудников. По соображениям безопасности персонал Госдепартамента, находящийся в настоящее время во Львове, будет проводить ночь в Польше. Наши сотрудники будут регулярно возвращаться, чтобы продолжать свою дипломатическую работу на Украине и предоставлять неотложные консульские услуги», — сказал Блинкен.

Он также добавил, что американские дипломаты продолжать поддерживать народ и правительство Украины, «координируя дипломатические усилия».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в администрации президента США распорядилась временно перенести посольство страны в Польшу. Такое решение приняли из соображений безопасности. Дипломаты вернутся на Украину, если «вторжение» России не произойдет.

«Администрация Байдена постановила всем оставшимся сотрудникам госдепартамента покинуть Украину. Посольство ранее было перемещено в западный город Львов. Теперь оно переносится в Польшу», — сообщили в агентстве.

Ранее стало известно, что американские власти приняли решение о временном переносе посольства США на Украине из Киева во Львов. Всю оргтехнику в диппредставительстве при этом поручили уничтожить,