Мир 07 сентября 2023, 02:00 Блинкен раскрыл, на что США потратят конфискованные у российских бизнесменов деньги Блинкен: конфискованные у российских бизнесменов деньги потратят на боевиков ВСУ РИА «Новости»

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Конфискованные у подсанкционных российских бизнесменов средства потратят на боевиков ВСУ. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве, его слова привело РИА «Новости».

«Впервые мы передаем Украине активы, захваченные у подсанкционных российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки украинских военных ветеранов», — подчеркнул госсекретарь.

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В пресс-релизе отмечено, что речь идет о 5,4 миллиона долларов, конфискованных у российских предпринимателей. Средства пойдут на «реинтеграцию и реабилитацию» украинских военных.

В ходе совместной пресс-конференцией с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Блинкен сообщил, что США выделят киевскому режиму новый пакет помощи на сумму более одного миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что на Украину скоро прибудут американские танки Abrams. В пакет также войдут боеприпасы для них.