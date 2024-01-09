Мир 09 января 2024, 19:13 Блинкен призвал Израиль усилить защиту гражданского населения в Газе U.S. Institute of Peace

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Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал власти Израиля принять дополнительные меры по защите гражданского населения сектора Газа, сообщило издание Washington Post. Свои требования он озвучил во время встречи с израильскими президентом, премьером и министром обороны.

Блинкен отметил, что на Израиле лежит ответственность за мирных жителей Газы и за доставку в анклав гуманитарных грузов, которые нередко не доходят до нуждающихся. Американец добавил, что стране важно избежать развязывания конфликта с ливанской организацией «Хезболла»

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Госсекретарь заявил, что Израилю необходимо задуматься об устройстве территории после завершения конфликта. Блинкен поделился с собеседниками предложениями, которые он получил во время визитов в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Иорданию, Грецию и Турцию.

Согласно заявлению Госдепартамента, в ходе встречи с израильским руководством Блинкен подтвердил позицию США по необходимости создания независимого палестинского государства.

Ранее министерство здравоохранения Газы сообщило, что с эскалации конфликта от ударов Израиля погибли свыше 23 тысяч человек.