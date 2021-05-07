Блинкен признал, что ряд действий США подрывали «порядок, основанный на правилах»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ряд действий Америки за последние годы подрывали «основанный на правилах порядок» и веру других в приверженность Вашингтона к соблюдению этих правил. В пятницу состоялось заседание Совета Безопасности ООН.

«Все должны нести ответственность за верность обязательствам, которые мы приняли на себя добровольно. Это касается и США. Я знаю, что некоторые наши действия в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы все еще ему», — передало РИА «Новости» слова госсекретаря.

Он также добавил, что администрация президента Джо Байдена продемонстрировала миру готовность сотрудничать в рамках многосторонних институтов. Он привел в пример возвращение Вашингтона в Парижское соглашение по климату и повторное присоединение к ВОЗ.

Накануне Блинкен оценил переговоры с украинскими властями. Он сказал, что они прошли продуктивно. Госсекретарь добавил, что США «полны решимости перед лицом российской агрессии и в поддержке реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины».