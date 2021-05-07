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    07 мая 2021, 16:16

    Блинкен признал, что ряд действий США подрывали «порядок, основанный на правилах»

    Анастасия Калинина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ряд действий Америки за последние годы подрывали «основанный на правилах порядок» и веру других в приверженность Вашингтона к соблюдению этих правил. В пятницу состоялось заседание Совета Безопасности ООН.

    Блинкен признал, что ряд действий США подрывали «порядок, основанный на правилах»

    «Все должны нести ответственность за верность обязательствам, которые мы приняли на себя добровольно. Это касается и США. Я знаю, что некоторые наши действия в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы все еще ему», — передало РИА «Новости» слова госсекретаря.

    Он также добавил, что администрация президента Джо Байдена продемонстрировала миру готовность сотрудничать в рамках многосторонних институтов. Он привел в пример возвращение Вашингтона в Парижское соглашение по климату и повторное присоединение к ВОЗ.

    Накануне Блинкен оценил переговоры с украинскими властями. Он сказал, что они прошли продуктивно. Госсекретарь добавил, что США «полны решимости перед лицом российской агрессии и в поддержке реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины».