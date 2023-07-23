Мир 23 июля 2023, 19:56 Блинкен признал, что контрнаступление ВСУ идет тяжело Глава Госдепа Блинкен: контрнаступление ВСУ продвигается тяжело РИА «Новости»

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины идет тяжело, признал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN. Он обратил внимание, что сейчас оно находится еще на ранней стадии.

По словам главы Госдепа, тяжелые бои продолжаются. Российским военнослужащим удалось создать надежную оборону, добавил он.

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Отдельно он затронул тему сроков контрнаступления. По оценке политика, за одну или две недели оно не завершится.

«Мы по-прежнему рассчитываем, что [контрнаступление займет] несколько месяцев», — заявил Блинкен.

В воскресенье, 23 июля, на тему контрнаступления ВСУ высказался президент России Владимир Путин на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

«Оно есть, но провалилось», — заметил глава государства в ответ на слова коллеги об отсутствии контрнаступления украинской армии.

Встреча лидеров двух стран прошла в Константиновском дворце в Стрельне.