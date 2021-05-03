Блинкен прибыл в Лондон для участия в G7

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Лондон на первую за два года очную встречу министров иностранных дел стран-членов «Группы семи» (G7). Об этом Блинкен написал в своем Twitter-аккаунте.

«Приземлился в Лондоне и рад, что посольство США в Великобритании меня встречает. Прошло восемь лет с тех пор, как Великобритания, наш незаменимый союзник, в последний раз принимала саммит G7. Хорошо вновь быть среди партнеров и союзников на этих переговорах», — написал глава Госдепа.

Первая за два года очная встреча министров иностранных дел стран G7 пройдет в Лондоне с 3 по 5 мая. В ней будут участвовать главы МИД Британии, США, Германии, Франции, Канады, Италии и Японии. Мероприятие также посетят глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, представители Австралии, Южной Кореи, Индии, ЮАР и генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны, входящие в G7, могут создать коллективные механизмы быстрого реагирования для сдерживания «пропаганды из РФ». В Госдуме отметили, что заявление Великобритании о том, что «российские государственные тролли» используют британские газеты «для распространения пророссийских взглядов», трудно читать без смеха, но у таких действий есть вполне конкретные цели.