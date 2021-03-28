Белый дом продолжит санкционную политику в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Америка продолжит усиливать ограничительные меры, отметил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы считаем, что это (строительство газопровода — прим. ред.) плохая идея, и для нас было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру — Германии. И это то, что я сделал», — процитировала его слова «Газета.ru».

Блинкен уточнил, что Конгресс США придерживается такого же мнения. Он подчеркнул, что США ввели санкции против компаний, которые пытаются достроить газопровод, в соответствии с законодательством страны. При этом в дальнейшем штаты будут продолжать наращивать санкции — они ясно дали это понять.

При этом Блинкен не раз заявлял, что разногласия между Вашингтоном и Берлином по данному вопросу не повлияют на американо-германские отношения в целом. Nation News напомнило, что госсекретарь назвал Германию одним из ближайших партнеров США в мире.