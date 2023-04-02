Мир 02 апреля 2023, 17:37 Блинкен позвонил Лаврову, чтобы обсудить задержание американского журналиста Госсекретарь США Блинкен и глава МИД России Лавров обсудили задержание Гершковича РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

В ведомстве рассказали, что разговор шел о задержании репортера американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже.

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Лавров отметил, что Гершкович под прикрытием своей журналистской деятельности был взят с поличным при попытке получения секретных сведений. Глава МИД добавил, что дальнейшую судьбу репортера определит суд.

«Внимание Энтони Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Лавров и Блинкен в ходе беседы по телефону также затронули некоторые актуальные вопросы двустороннего характера.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. Лефортовский суд Москвы арестовал американского журналиста по делу о шпионаже до 29 мая. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово».