Мир 08 апреля 2023, 17:03 Блинкен посетит Вьетнам на следующей неделе — СМИ Reuters: госсекретарь США Блинкен посетит Вьетнам перед встречей глав МИД G7 РИА «Новости»

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на следующей неделе отправится с визитом во Вьетнам перед встречей глав МИД G7. Об этом сообщило агентство Reuters.

Заявление о поездке Блинкена во Вьетнам сделал сенатор от штата Орегон Джефф Меркли.

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«На следующей неделе здесь будет госсекретарь», — сказал он на пресс-конференции в рамках визита делегации американского конгресса во Вьетнам.

Предположительно, Блинкен приедет в Ханой 15 апреля. Его визит состоится перед встречей глав МИД стран G7, которая намечена на 16–18 апреля в Японии.

В конце марта президент США Джо Байден и генсек Центрального комитета правящей Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг поговорили по телефону. Они обсудили пути укрепления двусторонних отношений.

Американский госсекретарь накануне высказывался против прекращения огня на Украине. По его словам, власти США не видят возможности для начала переговоров между Россией и представителями украинских властей. Также он сообщал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины состоится уже в ближайшие недели. Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты поддержат действия ВСУ.