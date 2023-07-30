30 июля 2023, 21:27
Блинкен посчитал угрозу ядерной войны сравнимой с проблемой изменения климата
Блинкен: угроза ядерной войны не опаснее проблемы изменения климата
Потенциальная угроза ядерной войны не опаснее проблемы климатических изменений. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире австралийской новостной программы «60 минут».
Блинкена спросили, что можно считать наиболее серьезным вызовом для человечества: ядерную войну или изменения климата. Госсекретарь ответил, что в этом случае нельзя говорить об иерархии.
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«Есть некоторые вещи, которые находятся в центре внимания, включая потенциальный конфликт. Но, без сомнения, изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всех нас», — заявил Блинкен.
Штаты считают большой проблемой глобальное потепление, отметил госсекретарь и добавил, что это не означает отсутствие других серьезных вызовов для миропорядка. Американский политик заявил, что в сегодняшних условиях нужно быть «многозадачными».
Госсекретарь признал, что контрнаступление ВСУ идет тяжело. Сейчас оно находится еще на ранней стадии, за одну или две недели оно не завершится, заявил Блинкен.
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