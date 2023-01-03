Мир 03 января 2023, 19:38 Блинкен попросил МИД Израиля передать послание Лаврову Times of Israel: главу МИД Израиля Коэна просили передать Лаврову послание от Блинкена РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил главу МИД Израиля Эли Коэна передать сообщение российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. Об этом написала газета Times of Israel со ссылкой на дипломатический источник.

«По словам израильского дипломата, госсекретарь США Энтони Блинкен вчера попросил Коэна передать сообщения Лаврову, но не сказал, в чем они заключались», — уточнили в статье.

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МИД России 3 января сообщил о телефонном разговоре Лаврова и Коэна. По информации Госдепа, накануне Блинкен и Коэн по телефону обсудили двусторонние отношения. Кроме того, в беседе речь шла о возможной угрозе со стороны Ирана и региональной интеграции.

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Киевские власти настаивали, чтобы Коэн сначала позвонил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе. Не исключено, что Кулеба теперь откажется говорить с израильским министром.

Ранее решение властей Израиля менее открыто обсуждать Украину насторожило США.