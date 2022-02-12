Блинкен пообещал поддержать Киев перед лицом «российской угрозы»
Госсекретарь США Блинкен пообещал поддержать Киев перед лицом «российской угрозы»
Решительную американскую поддержку перед лицом растущей угрозы «возможной российской агрессии» пообещал госсекретарь США Энтони Блинкен своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе. Об этом сообщили в Госдепартаменте.
«Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил по телефону сегодня (в пятницу) с украинским министром иностранным дел Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить решительную поддержку со стороны США Украины перед лицом все более серьезной угрозы возможной российской агрессии», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.
Госсекретарь отметил, что любая агрессия против Украины вызовет «быстрые и суровые» последствия. Он также рассказал Кулебе о «глобальных усилиях», направленных на побуждение РФ к деэскалации
В свою очередь, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своем Twitter также рассказал о переговорах с Блинкеном.
«Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ. Помимо помощи для безопасности США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку. РФ не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства», — написал киевский дипломат.
Также Кулеба провел переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. По словам главы украинского МИД, Боррель заверил его, что пакет «тяжелых санкций» против России уже готов.
«В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудил текущую ситуацию с безопасностью. Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов», — написал Кулеба.
Он выразил ЕС благодарность за жесткую позицию и «готовность к решительным действиям», а также подчеркнул, что Европа якобы приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки его страны.